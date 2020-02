Tajemnice relikwii i cudów. Ciekawy album

Do przełomu IV i V wieku naszej ery kult świętych był spontanicznym objawem religijności wiernych, od V wieku stał się domeną decyzji instytucjonalnego Kościoła (kształtowanie procedury procesu uznawania za świętego lub błogosławionego trwało jednak przez kilka wieków).

Sam kult religii obecny był w Kościele od II wieku. Rozwijał się on głównie wśród wiernych nie Żydów, wierni Żydzi nie mieli wcześniej tradycji kultu relikwii. Natomiast tradycja kultu relikwii obecna była wśród Germanów i Słowian, i wraz z ich chrystianizacją powodował popularność kultu relikwii w Kościele zachodnim.

W kościołach katolickich można znaleźć kilka relikwii starotestamentowych (np. kości męczenników machabejskich czy węża uczynionego przez Mojżesza), relikwie chrystologiczne (prześcieradła pogrzebowe Jezusa w tym i najsławniejszy całun Turyński, relikwie eucharystyczne – w tym te z Poznania gdzie w 1399 roku Żydzi usiłowali sprofanować komunikanty, a te przemieniły się w ludzkie ciało - „w 2005 r. metropolita poznański abp Stanisław Gądecki polecił usunąć z kościoła tablice upamiętniającą to wydarzenie”).

Wśród innych relikwii chrystologicznych można odnaleźć w kościołach katolickich fragmenty drzewa krzyża (wszystkie mniejsze są od prawdopodobnej kubatury krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa), gwoździe, którymi ukrzyżowano Jezusa, Korona cierniowa, relikwie krwi i zakrwawionych narzędzi męki. Do relikwii chrystologicznych zaliczane są miejsca związane z Jezusem (Golgot, Grota Narodzenia w Betlejem, Grób Paśki, miejsca, w których Jezus był sądzony i torturowany, szaty Jezusa).

W kościołach katolickich można znaleźć również i relikwie mariologiczne – Domek Maryi, który przenieśli z Jerozolimy do Loreto aniołowie, domek, w którym Maryja spędziła swoje ostanie lata życia, Grutę Zwiastowania, szaty Maryi.

Najpopularniejsze są jednak w kościołach katolickich relikwie świętych. Są one w różnym stanie. Jedne to całe ciała, które nie uległy rozkładowi, inne to fragmenty kości. Z niektórymi wiążą się regularne cuda, inne są świadectwem wiary i męczeństwa. Duża część relikwii została świadomie zniszczona przez protestantów, rewolucjonistów francuskich, i komunistów.