T. Lis: ,,Nowotwór kaczyzmu'', ,,bachor stanu''

JS 11.5.20 14:14

Nowotwora w mózgu, którego miały faszystowskie Niemcy i stalinowski ZSRR a który nazywa się - Polska ma zniknąć ! - to ma p. Lis. Żadne leki na to nie pomagają ale interwencja Boża i módlmy się za takich wściekłych z nienawiści do prawicowej Polski, bo jak oni, nie daj Boże ! wrócą do władzy to zaczną się takie prześladowania prawicy jak za czasów stalinowskich wobec żołnierzy wyklętych !

Pozdrawiam