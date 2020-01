Szymon Hołownia: Usunę krzyże z Pałacu Prezydenckiego

ja 11.1.20 18:09

Nie ma przestrzenni prywatnej czy publicznej, nie ma prywatnego zdania i urzędowego zdania .... jeśli ktoś tak mówi to oznacza że nie wierzy w Boga i się tego wstydzi i chce to ukryć.

Ten co jest Bożym człowiekiem , nie ma powodu się tego wstydzić w tzw. przestrzeni publicznej, nie ma też powodu aby udawać że będąc np. urzędnikiem nie obowiązują go prawa Boże.

Prawdę mówiąc gdy idę np. do urzędu skarbowego zawsze wybieram taką kobitkę która ma medalik albo krzyżyk na szyi , ponieważ wtedy wiem że obowiązuje ją nie tylko bezduszna procedura ale i również prawo dostrzeżenia we mnie innego dziecka Bożego i będę potraktowany milej i bardziej pomocnie.



Wiec gdy prezydent mówi że wierzy w Boga, to pomimo tego że jestem ateistą cieszę się z tego ponieważ wiem że oprócz prawa ludzkiego jest jakaś szansa że będzie jeszcze wierny swojemu prawu Bożemu a to kolejna przeszkoda do np. korupcji, albo gdy będzie miał nacisnąć guzik z bombką atomową to raczej tego nie zrobi.