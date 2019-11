Szymon Hołownia: ,,Jezus stał się zwierzęciem''

Szymon Hołownia pozazdrościł chyba samemu diabłu - i zaczął głosić skrajnie niebezpieczne heretyckie brednie. Niedawno wstrząsnęły opinią publiczną jego słowa, jakoby zwierzęta miały sądzić ludzi na Sądzie Ostatecznym. Teraz poszedł jeszcze dalej. Na spotkaniu autorskim z okazji 10-lecia portalu Deon.pl powiedział, że Pan Jezus Chrystus "stał się zwierzęciem" i umarł na Krzyżu, biorąc na siebie "ból, krzyk, krew, tysięcy zwierząt ofiarnych, które byłyby zabijane jeżeli On nie złożyłby swojej ofiary".



