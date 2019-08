Szykuje się kolejny protest nauczycieli?

T. 21.8.19 10:22

Pracowałem jako nauczyciel, znam to zabetonowane środowisko od środka. Nawet nie wiesz jakie miernoty ten zawód przyciąga. Prawdziwych nauczycieli jest moze 10-15%. Reszta to świta dyrekcji "mierny bierny ale wierny. Są potrzebne zmiany systemowe a nie pudrowanie trupa. Ja odszedłem z tego zawodu, bo miałem dosyć tej patologii i betonu. Więcej betonu niż w szkole jest tylko w wojsku. Jeżeli do zawodu nauczyciela mają iść najlepsi ludzie pełni pasji to muszą być lepsze płace, i lepsze warunki do pracy i samorozwoju. Ja się przekwalifikowałem całkowicie, zarabiam więcej, a pracuje mniej niż na etacie nauczycielskim.