Szydło ostro w PE o praworządności: Ci którzy o niej mówią, sami chcą ją łamać [Wideo]

- Dziś w PE sprzeciwiłam się próbom narzucania Europie rozwiązań niezgodnych z Traktatami.

Ci, którzy tyle mówią o praworządności, sami chcą łamać praworządność.

W Polsce praworządność ma się doskonale i dlatego Polska nie pozwoli na łamanie Traktatów Unii Europejskiej – napisała na Twitterze europoseł PiS i była premier Beata Szydło.

W swoim wystąpieniu Szydło powiedziała:

- Przywoływaliście Państwo zasady, które powinny być stosowane w UE, bo przecież one legły u podstaw stworzenia naszej wspólnoty, ale to właśnie Państwo proponujecie łamanie tych zasad.

Podkreśliła także:

- Nie ma w traktatach zapisanego powiązania funduszy europejskich czy budżetu europejskiego, wypłaty tych środków z praworządnością. Jest to próba narzucenia przez większość, będącą w tym parlamencie, zasad, które nie są zapisane w traktatach, które nie obowiązują, nad którymi UE nigdy nie dyskutowała i których nie przyjęła.

Zauważyła też:

- A więc, jeśli mówicie Państwo o praworządności, to sami musicie odpowiedzieć sobie na, czy aby tej praworządności Wy w tej chwili nie łamiecie?

Europoseł PiS zwróciła także uwagę na system praworządności w Polsce:

- Przywoływana była tutaj często Polska, mój kraj, i muszę powiedzieć, że w Polsce praworządność ma się doskonale. W demokratycznych wyborach Polacy zdecydowali o wyborze mojej partii, Prawa i Sprawiedliwości, które utworzyło rząd i które realizuje konsekwentnie program, do którego zobowiązali nas polscy obywatele. I polski rząd dba i interesy Polski i dba o interesy Polaków, bo taka jest jego rola i do tego został zobowiązany w demokratycznych wyborach.

Stwierdziła również:

I oto próbuje się tutaj, na tej sali, przekonywać wszystkich, że porozumienie z lipca zawiera coś innego niż rzeczywiście ustalono, bo zapis o praworządności czy ta dyskusja, która wtedy się toczyła, w zupełnie innym szła kierunku i Państwo o tym doskonale wiecie. Nie można arbitralnie narzucą woli większości, tylko dlatego, że Państwo reprezentujący większość PE uważacie, że to, co jest dobre dla Was, jest dobre dla UE. Tak nie jest. Unia Europejska to 27 państw

