Szydło ostro o Kidawie-Błońskiej: współodpowiedzialna za krzywdę emerytów

Stachu 20.2.20 14:58

My normalni Polacy (We Nation !) nazywamy was, zwolenników platformy obywatelskiej gorszym sotrem lub obcym lewackim elementem w Polsce, lub po prostu PO-je-ba-mi ! Dlatego, że wam się w pewnym momincie życia coś pomieszało, a dokładniej mówiąc – coś PO-je.ba-ło !

Otóż, okazało się, że politycy waszej ulubionej partii politycznej, to kłamcy, złodzieje i zdrajcy – lub inaczej mówiąc – pospolici przestępcy ! I tak jak oni dalej walczą o koryto, tak wy dalej uwielbiacie tych przestępców. Wiecie dlaczego ? Bo wam się PO-je-ba-ło już na zawsze !

Tusk i Schetyna mówi o was tak:

- podwyższyliśmy im wiek emerytalny, podatki, w tym WAT,

- okradkiżmy ich ze 156 MLD zą z OFE i z 240 MLD zł z budżetu państwa,

- zamordowaliśmy ich prezyenta i 96 osób elity politycznej,

- okłamujemy ich, że jesteśmy naklepsi, uczciwi pomomi >40 afer finansowych,

- zdradzamy notorycznie ich ojczyznę w UE i gdzie się da,

- mamy zaufaną większość sędziów, którzy zrobią dla nas co chcemy,

- w samorządach robimy kasę, a mieszkańcy miast nas nie obchodzą,

- likwidowaliśmy sukcesywnie tych, którzy wiedzieli o nas zbyt dużo (~42 osoby, w tym: Lepper, Ziętara, Muś, Blida, Felzmann),

- nasze media robiły sukcesywnie wodź z mózgów naszych zwolenników,

a oni i tak nas miłują i głosują na nas !!!

Po prostu PO-je-ba-na patologia !

Czytajcie nasze notki, wpisy i komentarze i uczcie się. Być może istnieje w przyrodzie takie zjawisko jak ponowne przestawienie mózgów ?!