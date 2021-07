Szydło o pomysłach Timmermansa: Cios dla gospodarki UE

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet propozycji legislacyjnych, mający dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, użytkowania gruntów i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Propozycje bardzo krytycznie ocenia europoseł Beata Szydło.

Odpowiadający w Unii Europejskiej za politykę energetyczną Frans Timmermans zaprezentował dziś program zmian legislacyjnych, które mają pozwolić Europie osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Projekt dotknie wielu obszarów gospodarek państw członkowskich. Najbardziej ucierpi jednak branża lotnicza i samochodowa. Opodatkowane zostanie paliwo lotnicze, a w ciągu 20 lat ma zacząć obowiązywać zakaz sprzedaży samochodów napędzanych benzyną i olejem napędowym.

Projekt Komisji Europejskiej bardzo krytycznie skomentowała na Twitterze była premier Beata Szydło.

- „Przyjęta dziś przez KE radykalna strategia #Fitfor55 wykracza poza wszelkie dotychczasowe unijne ustalenia nt. Europejskiego Zielonego Ładu. Wprowadzenie opłat za emisję dla transportu i budynków, likwidacja produkcji aut innych niż bezemisyjne - to cios dla gospodarki UE”

- ocenia europoseł.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl