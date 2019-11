'Szydło na imprezie u kumpla...'- tak manipulują tabloidy

kierowca jak Najsztub nie mogl jechac nie patrzac na pieszych, po trupach do celu to jest dewiza sprzymierzencow POKO. Nie wiesz ale gdyby nie Pani Premier to nierozsadny kierowca malego smochodu poszedlby siedziec za niezachowanie nalezytej ostroznosci na jezdni. Pani premier miala to czego Donaldowi Tuskowi barakowalo, kocha Polske i kieruje sie wartosciami Bog, Honor Ojczyzna. Podobni tobie nie akceptuja Prawa.

