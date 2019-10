Szydło: Głos na PiS to głos na Polskę i Polaków

Była premier przekonywała mieszkańców Chełma, że głos oddany na PiS to głos na Polskę i Polaków. Jak wskazała Szydło, polskie rodziny mogą godnie żyć dzięki obecnemu rządowi i prowadzonej przez niego polityce społecznej.

"Program 500 plus stał się symbolem polskiej rodziny. Polskie rodziny mogą cieszyć się tym, że w niedzielę spędzają czas ze sobą. Rodzice nie muszą pracować tylko mogą poświęcić ten czas swoim dzieciom. Programy dla seniorów, takie jak Senior plus, ale i 13 emerytura, doprowadziły do tego, że starsze osoby mają poczucie, że są docenione i szanowane"-wyliczała polityk.