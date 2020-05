Szwedzki epidemiolog: Za rok Norwegia, Dania i Finlandia zrównają się ze Szwecją w liczbie ofiar koronawirusa

- Poczekajcie przez rok, żeby policzyć, jak wielu będzie zmarłych. Dopiero wtedy będziemy wiedzieć. Finlandia ze swoimi ograniczeniami poradziła sobie fantastycznie, ale kilka dni temu rozmawiałem z fińskim państwowym epidemiologiem Miką Salminenem i duża część społeczeństwa będzie podatna na chorobę na jesieni. On (Salminen) jest bardzo zaniepokojony co się stanie, gdy zacznie się znosić ograniczenia. Wtedy umierają ludzie. Zrównają się z nami (w liczbie przypadków śmiertelnych - przyp. red.), dotyczy to także Norwegii i Danii - stwierdził Giesecke.