Szwedzka minister: nikt z nas nie wie, czy działamy właściwie

Leszek 25.5.20 16:02

Nie ma żadnego korona świrusa.



Kłamstwo rozpowszechniane aby wyszczepić ludzi.



Tych psychopatów co kłamstwo sankcjonują należy zamknąć w celi.



We Włoszech nie ma plandeki tylko propaganda.



Śmiertelność jest taka sama jak by nie było korona świrusa.



Statystyki nie kłamią można udowodnić cały przekręt.



Nie ma masowych zgonów tylko umierają ci co ich czas dobiegł końca.



Z korona świrusem czy bez niego też by zmarli.