Szwecja zwariowała. Świąteczna ozdoba - kościół bez krzyża

Szwecja zwariowała na puncie politycznej poprawności. W kampanii reklamowej szwedzkiej IKEI zastąpiono Boże Narodzenie zwrotem "zimowy festiwal". Ale to nic! Dziś okazuje się, że kolejny szwedzki koncern postanowił odciąć się od chrześcijańskiego wymiaru Świąt Bożego Narodzenia i oferuje swoim klientom świąteczną ozdobę w postaci kościoła, ale bez krzyża.

- Szwedzka sieć sklepów Rusta zaoferowała przed świętami Bożego Narodzenia ozdobę świąteczną w postaci podświetlanego kościoła bez krzyża. Powodem ma być dostosowanie oferty do klienta muzułmańskiego.- czytamy na portalu Niezalezna.pl

- Chcielibyśmy, ab wszyscy mogli się cieszyć naszymi ozdobami podczas ponurych miesięcy bez względu na wyznawaną religię. (...) Zdecydowaliśmy się usunąć krzyż, aby spełnić oczekiwania większej liczby klientów. - brzmi odpowiedź pracownicy Rusty wysłana do jednego z zaniepokojonych ozdobą klientów.

- Nigdy aktywnie nie usuwaliśmy krzyża. To był błąd w sformułowaniu i bierzemy za niego odpowiedzialność - oświadczyła Gaerdestad, podkreślając, że to "po prostu produkt bez symbolu religijnego". "Zaoferowaliśmy kościół bez krzyża. W taki sam sposób to mógłby być kościół z kogutem na wieży" - dodała.