Szwecja wyda Michnika Polsce? Jest wniosek szwedzkiej prokuratury

ja 13.12.19 19:00

Pan Stefan Michnik ma niepowtarzalną szansę. Może sam przyjechać do Polski lub poprosić szwedzki sąd o wydanie zgody na ekstradycję. Polscy sędziowie nie dadzą mu zrobić krzywdy. Z jego powołaniem na stanowisko sędziego nie miała przecież nic wspólnego ani Krajowa Rada Sądownictwa, ani też pan prezydent Duda. To zupełnie wystarczy, by uznać pana Michnika za niezawisłego sędziego w stanie spoczynku. Po procesie i uniewinnieniu od wszelkich zarzutów stawianych przez reżimowych prokuratorów, co powinno być zwykłą formalnością, a nawet jeszcze wcześniej, pan Stefan Michnik może zostać idolem "kasty" sędziowskiej i twarzą walki o wolne sądy w Polsce.