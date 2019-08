Szwajcaria: Protestanci wprowadzają homośluby

Wojtek Polak 30.8.19 17:01

widać że rewolucja protestancka się nie zakończyła dalej niszczy to co Boże a gloryfikuje to co ludzkie {głupota i pycha}.Rada Federacji Kościołów Protestanckich zapowiedziała, że w przyszłości ustosunkuje się również do pozyskiwania dzieci przez pary jednopłciowe, zarówno na drodze adopcji jak i medycyny reprodukcyjnej a to co za bełkot. to już nie jest cud narodzin tylko pozyskiwanie i reprodukcja. czy rewolucjoniści protestanccy wierzą w Truj Jedynego Boga czy już przeszli do plemienia żmijowego a może ssali się jak groby pobielane.