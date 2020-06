Szumowski: Wysoka temperatura nie zniszczy koronawirusa

Wielu ekspertów już przestrzega przed drugą falą koronawirusa, podczas gdy większość krajów nie może jeszcze uporać się z pierwszą falą. Na obecnym etapie, na co wskazuje wiele badań, nie istnieją określone leki ani szczepionki, które byłyby w stanie całkowicie wyleczyć z wywołanej koronawirusem choroby covid-19.

- Tutaj nie ma co liczyć na to, że ta wysoka temperatura zlikwiduje wirusa, (...) może słońce, promienie ultrafioletowe, ale to też w niewielkim stopniu