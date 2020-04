Szumowski: Trzeba ratować polskie szpitale

Darek 27.4.20 15:14

Masz rację tylko (jeden warunek- czy masz ubezpieczenie obejmujące wszystkie choroby i schorzenia) kogo stać na płacenie nawet w USA składek ubezpieczenia które obejmuje to co my mamy w naszych szpitalach. Zobacz w USA jest tak masz ubezpieczenie to cię leczą nie masz takiego to "zdychasz" pod płotem. Skoro tam jest tak dobrze to dlaczego Polacy zatrudnieni na zachodzie czy w USA przyjeżdżają do Polski się leczyć???????