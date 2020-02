Szumowski. Nakłady na onkologię rosną!

Pet 18.2.20 14:14

...a ludziom żyje się dostatniej. Chorowałem na raka za tej niedobrej PO, od diagnozy do pierwszej chemii minęły 2 tygodnie. W ciągu tych 2 tygodni położono mnie do szpitala, wykonano wszystkie możliwe badania, tomografię, rezonans, RTG, szpik. Teraz zachorował mój kolega i lata jak ta k...a od szpitala do szpitala, i tylko słyszy: jedź pan tu, tam słyszy to nie do nas, to tam trzeba, w drugim nieee, to też nie tu. Trzeba badanie zrobić, scyntygrafię dokładnie, terminy w ch...j dostępne. I tak się buja już 2 miechy, a czas tik-tak, tik-tak. Do czego ta ośmiornica PiSowata się dotyka to wszystko spr...i.