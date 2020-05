Minister Szumowski: To nie koniec epidemii

ZIOMAL 27.5.20 12:38

Minister Szumowski - kolejny kryształowy charakter z PISU. Ile jeszcze takich Banasiów się ujawni? Czy naprawdę dążymy do Banasiowej Republiki przy której PO to były drobne cwaniaczki? Coraz częściej wychodzą przekręty na niewyobrażalną do tej pory skalę. Prawdą okazało się przysłowie że najgłośniej to złodziej krzyczy łapać złodzieja.