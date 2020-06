Szumowski: głosowanie korespondencyjne w kilku gminach

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował dziś, że w kilku gminach i to nie tylko ze Śląska zostaną przeprowadzone wybory wyłącznie korespondencyjne. Swoje rekomendacje minister przekaże wczesnym popołudniem Państwowej Komisji Wyborczej o czym powiedział w czasie porannej rozmowy na antenie radia WNET.

Minister jednoznacznie stwierdził, że przebieg epidemii w Polsce ma charakter ogniskowy. Pomimo to wyraził ubolewanie, że wielu Polaków zapomniało o tym w jakim czasie żyjemy oraz, że epidemia nie minęła. Dodał także, że jeśli naukowcy wynajdą szczepionkę przeciw wirusowi, to powinna być ona refundowana i przydzielana w pierwszej kolejności osobom z grup ryzyka.

Minister powiedział również, że nie ma szans na pełny lock down, gdyż byłoby to zbyt niebezpieczne. Szumowski dodał, że „Będziemy patrzyli, co będzie dalej. Jesienią może być kolejna fala zakażeń”.