Sztyletnicy. Krwawy odwet na rosyjskich zaborcach

alcapone 22.1.20 15:33

Raczej kilka słów prawdy zwyczajnie tak.

Jak patrzę jak od roku 89 tzw. wybitna klasa robiąca u nas za elitę pracowicie próbuje zrobić z większości Polaków niewolników, i w dużym stopniu im się udało, to wiem o co chodzi, chodzi dokładnie o to samo co kiedyś. Oczywiście gęby mają pełne wszelakich frazesów, ale to zmyłka. Dużo łatwej kasy, lekkie życie na cudzy koszt, bez realnych kwalifikacji i bez większych wysiłków, to ich ideał. Zero poważnych ambicji, jak Morawiecki coś powiedział o tych elektrycznych samochodach to był tylko rechot. Co on nie rozumie że my zawodowe nieroby jesteśmy, bez realnych kwalifikacji ale za to cwane - do uczciwej pracy ty nas Morawiecki nie zmusisz NIGDY. Nieliczni jeszcze nie rozumieją tego, choćby ten gość co te autobusy Solaris buduje, ale takich to pewnie mniej niż setka jest w Polsce. A panowie szlachta nowa, biega, mruga cwaniacko oczkami, robi kontakty i kontakty, i się załatwia, i załatwia, dużo kontaktów to się wszystko załatwi. Nie należy solidnie pracować bo to strata sił, czasu i energii. Pracują naprawdę frajerzy czyli NOWI CHŁOPI PAŃSZCZYŹNIANI.