Szturm modlitewny Polonii za dzieci i młodzież

Kończy się 10-dniowy szturm modlitewny Polonii w intencji dzieci i młodzieży. Inicjatywa archidiecezji Chicago objęła przede wszystkim parafie w Stanach Zjednoczonych. Do modlitwy włączyła się m.in. Polonia w Anglii oraz w Kanadzie. Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy to ostatnia szansa aby wziąć w tej akcji udział.

27 września można jeszcze włączyć się w to dzieło wspólnej, transgranicznej modlitwy za najmłodsze pokolenia Polaków, żyjących i urodzonych poza ojczyzną. Organizatorzy akcji opisali ją w ten sposób: „Jak często młodzież jest pozostawiona sama sobie ze swoimi problemami, bo dorośli myślą: takie problemy to nie problemy! A młodzi nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie mają wsparcia. I to właśnie oni potrzebują naszej modlitwy. Dlatego módl się nie tylko za swoje dzieci, ale otocz opieką modlitewną młodych ludzi, którzy tego bardzo potrzebują”.

Członkowie wspólnot parafialnych proszą o wstawiennictwo św. Stanisława Kostkę: „Święty Stanisławie Kostko, patronie młodzieży, proszę Cię - otaczaj swą opieką ludzi młodych, wspieraj ich w trudnych chwilach, aby nie pogubili się na drogach współczesnego świata. Bądź z nimi, kiedy przeżywają swoje niepokoje, pustki i zwątpienia. Rozbudź w nich pragnienie poznawania Boga i Jego miłosiernej miłości do każdego człowieka, aby chętnie powierzali Mu swoją codzienność. Niechaj ich serca i umysły zachwycą się Bogiem już dzisiaj, i jutro, i na wieczność. Amen”

Wraz z krótkim, osobistym przesłaniem nagrywają modlitwę na telefonie, wysyłając filmik do organizatorów akcji – archidiecezję polonijną w Chicago. W dalszej kolejności nagranie publikowanejest na fanpage’u akcji.

Zaproszenie do wspólnej modlitwy przyjął biskup Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Vaticannews.va/Elżbieta Sobolewska-Farbotko – Wielka Brytania (Radio Bobola)