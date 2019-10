Kuriozalny wpis Rabieja. Ziemkiewicz: Oni wariują! Autentycznie wariują

JONASIK 17.10.19 12:03

To wasz sposób "myślenia" wasz!

Ile razy czytałem: pozwolimy na homozwiązki, to zarządają małżeństw, dostaną małżeństwa to zarządają adopcji, dostaną, to poproszą o zalegalizowanie pedofilii, dostaną to zarządają prawa do zoofilii, a tego już kot prezesa nie zdzierży.

To wasz sposób myślenia, wasz!

Rabiej się z was nabija.

Robi sobie z was jaja.

Ciągnie łacha.

A wy się jak głupki podniecacie :))