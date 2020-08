Szokujący wandalizm. Zalali ropą 21 uli, zginęło kilkadziesiąt tysięcy pszczół

W gminie Wojcieszków (woj. lubelskie) nieznani sprawcy zniszczyli liczącą 21 uli pasiekę. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy pszczół.

Do zdarzenia doszło w nocy z 21 na 22 sierpnia. Wówczas to nieznani sprawcy włamali się na posesję pana Jerzego i do 21 uli wlali substancję ropopochodną. Zginęła większość pszczół. W jednym ulu było ich około 60 tysięcy. Jak wskazuje pszczelarz, pszczoły, którym udało się przeżyć, również zginą najpewniej w ciągu kilku dni.

Sprawą zajęła się policja, która apeluje o kontakt do osób, które mogą mieć jakieś informacje na temat zdarzenia.

kak/twojenowinki.pl