Szokujący krok Gersdorf. Chce zablokować nowych sędziów

Marek 15.1.20 19:38

Gdyby Duda nie słuchał jak twierdzi egocentryczki Romaszewskiej to było by po sprawie.

On tego znowu nie podpisze .

A ja nie zagłosuje na niego.

PIS musi dać nowego kandydata na prezydenta.

Obraził nas nie degradując morderców znów Romaszewska.Ale ja na nią nie głosowałem