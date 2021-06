Szokujące! USA. Darmowy joint i nie tylko za zaszczepienie się przeciw Covid-19

Jak informuje amerykański dziennik "New York Times", w Waszyngtonie jako swoistą nagrodę po zaszczepieniu się przeciw Covid-19, dorośli mieszkańcy będą mogli się starać o… darmowego jointa z marihuaną.

Jak dalej dowiadujemy się promocja pod nazwą „Joints for Jabs” ma prowadzić do zwiększenia ilości zaszczepionych osób w USA.

W akcję włączone są licencjonowane sklepy z marihuaną, które osobom dorosłym mogą rozdać każdej zaszczepionej dorosłej osobie jeden zwinięty joint. Osoba dorosła według amerykańskiego prawa to taka, które ukończyła 21 lat.

Swoista promocja trwa tam do 12 lipca.

Ponadto browarom, winnicom i restauracjom pozwolono na „oferowanie darmowych napojów w zamian za dowód szczepienia. Inne zachęty oferowane w Waszyngtonie obejmują bezpłatne bilety sportowe i nagrody pieniężne w wysokości do 1 miliona dolarów” - czytamy na portalu tysol.pl.

