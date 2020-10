Szokujące słowa o. Szustaka: Ja też nienawidzę TEGO Kościoła

Znany internetowy kaznodzieja o. Adam Szustak zabrał głos ws. ostatnich wydarzeń w Polsce. W nagraniu padły szokujące słowa o manifestujących nienawiść do Kościoła demonstrantach. „Ja też nienawidzę TEGO Kościoła” – mówi dominikanin.

„Chciałbym, żeby nigdy na świecie żadne nienarodzone dziecko, z jakiegokolwiek powodu, nie traciło swojego życia. Uważam, że nie ma to absolutnie nic wspólnego z żadnym ustawodawstwem i dla mnie wprowadzenie ustawowego zakazu nic nie zmienia. Bo to wszystko dzieje się w sercach ludzi” – mówi.

Duchowny zaznacza, że nie chce rozmawiać o politykach, ale chce opowiedzieć o tym, jak Duch Święty prowadzi go przez obecną sytuację:

- „Wiem, że bardzo wielu z was czuje lęk, czuje niepokój” – podkreśla.

- „Muszę wam się przyznać, że kiedy zobaczyłem te pierwsze manifestacje i wulgarne okrzyki, to obudziła się we mnie wielka nadzieja. Nie dlatego, że chciałbym do tych tłumów dołączyć. Natomiast natychmiast przed moje oczy stanęła Apokalipsa i teksty Pana Jezusa, który mówiąc o zadrżeniu świata w posadach stwierdza: kiedy to wszystko zobaczycie, to podnieście głowy, bo nadchodzi wasze odkupienie”.

Dlatego, zaznacza duchowy, w obecnej sytuacji chrześcijanie powinni widzieć nadchodzące odkupienie. W filmie o. Szustak wypowiada jednak również zdania budzące kontrowersje:

- „Mam przekonanie, że w Bogu zapłonął ogień, który wreszcie zniszczy Kościół. Uwaga, tak, powiedziałem to. Jestem przekonany, że w Bogu zapłonął wreszcie ogień, żeby wypalić całe plugastwo Kościoła” – mówi.

- „Ci ludzie (manifestanci) nienawidzą Kościoła. Uwaga! Ja też nienawidzę TEGO Kościoła. Tego, który stał się absolutnie ladacznicą polityczną. Który tak się wmieszał w politykę, że swoje umocowanie, przyszłość, władzę, pragnienie, żeby ludzi nawracać ufundował w wartościach tego świata. Tak, to musi runąć” – dodaje dominikanin.

kak/YouTube