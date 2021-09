Szokujące! Homofobiczny wpis Barta Staszewskiego

Bart Staszewski zaatakował w mediach społecznościowych nowego rzecznika MSZ z uwagi na doniesienia na temat jego orientacji seksualnej. Tym samym kolejny raz udowodnił, że działaczom LGBT nie chodzi o prawa mniejszości seksualnej, ale o szerzenie ideologii, w służbie której nie mają oporów przed atakowaniem homoseksualistów.

Kto by się spodziewał tak homofobicznego wpisu po Barcie Staszewskim? A jednak. Znany aktywista zaatakował rzecznika MSZ ze względu na jego orientację seksualną.

- „Jeżeli Łukasz Jasina, nowszy rzecznik MSZ rzeczywiście jest gejem, to oczywiście należy o tym mówić i to wyśmiewać. Ten rząd walczy z osobami LGBT, tworzy strefy wolne od LGBT. To taka sama hipokryzja jak posłanka która po cichu usuwa ciąże i publicznie potępia aborcje. Komedia”

- napisał działacz na Twitterze.

Na jego wpis zareagował wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

- „Stop homofobii. Działacz lobby LGBT chce dyskryminować innych za ich homoseksualną orientację. To pokazuje, że LGBT jest ideologią. W dodatku totalitarną”

- napisał polityk.

Stop homofobii. Działacz lobby LGBT chce dyskryminować innych za ich homoseksualną orientację. To pokazuje, że LGBT jest ideologią. W dodatku totalitarną. https://t.co/ktuMmpiLiU — Marcin Romanowski (@MarRomanowski) September 3, 2021

niby tęczowy, niby walczy o prawa homoseksualistów, a jednak nieprawdopodobny homofob. zamierza wyśmiewać kogoś z uwagi na orientację i poglądy. to jest dopiero hipokryta https://t.co/GG6wCVwCc6 — Maciej Pieczyński (@mkpieczynski) September 3, 2021

@LukaszJasina to wybitna postać - erudyta, człowiek renesansu, ambasador słowa, państwowiec. Mógłby być rzecznikiem MSZ w każdym rządzie, bo liczy się Polska. Hejt, który się na niego wylewa, jest absurdalny i skandaliczny. — Marcin Kedzierski (@KedzierskiMarc) September 3, 2021

Ataki środowisk LGBT na osoby homoseksualne, które nie popierają głoszonej przez nich ideologii, nie są niczym nowym. W Polsce ofiarą tego typu agresji był m.in. Waldemar Krysiak.

kak/Twitter, DoRzeczy.pl