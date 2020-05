Szokujące: Heteroseksualni duchowni prześladowani w USA?

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 1.5.20 18:42



Czyli wychodzi na to, że:

"Heteroseksualni biskupi mają dużo, dużo mniejszą skłonność do tuszowania nadużyć seksualnych, które w 80 proc. dotyczą nastoletnich chłopców"

No, brawo.

A może, a może, tak nieśmiało napiszę, tak głupio jak zawsze ... może nie należy w ogóle, no tak prawie zawsze nie wykorzystywać seksualnie nastoletnich chłopców?

Tak prawie zawsze?

No, wtedy problem tuszowania będzie marginalny?

Ale się wygłupiłem ... biskup nie posuwający chłopców? To absurd. Głupi jestem ....