Szokujące! Bankowiec okradł niepełnosprawnego klienta. Rozpoznajesz tych ludzi?

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zatrudniony w jednym z lubińskich banków bezprawnie wykorzystywał dane klienta placówki – niepełnosprawnego mieszkańca powiatu lubińskiego. Podejrzany zawierał fikcyjne umowy pożyczek, posługując się przy tym podrobionymi dokumentami. Mężczyzna działał w ten sposób co najmniej przez kilka miesięcy, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem instytucję finansową, w której pracował i jej klienta na kwotę blisko 155 tysięcy złotych.

W trakcie wykonywania czynności funkcjonariusze ustalili również, że 36-latek usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ten sam bank na kwotę blisko 171 tysięcy złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany mężczyzna nie działał sam. Policjanci publikują wizerunki osób występujących w prowadzonym postępowaniu, prosząc o informacje, które mogą pomóc w ich identyfikacji i zatrzymaniu. Informacje można zgłaszać pod numerem telefonu 76/ 840 62 41 lub 76/ 8406 200. Sprawcy działali na terenie Lubina, Warszawy i Pruszkowa.

Podejrzany 36-latek usłyszał już zarzuty. Za czyny, których się dopuścił grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

