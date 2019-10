Szok! Żona Jaśkowiaka: Pamiętajmy, że Hitler doszedł do władzy zgodnie z przepisami

A co? Onkel nie zdobył władzy w demokratycznych wyborach? Naród niemiecki go nie wybrał? Nie zaufał mu?



Przypomnijcie sobie, co odpowiadacie lewakom, gdy w dyskusji pada temat cierpień niemieckiej ludności cywilnej podczas wojny (bombardowanie Drezna na przykład) albo gdy ktoś stawia kwestię pozbawienia Niemiec części terytorium na wschodzie.



See? There you go.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha