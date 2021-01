Szok! Nie do wiary! Hej, hej aborcja jest ok – tak dzieci krzyczały podczas protestów

To wideo po prostu poraża. Dzieci krzyczą hasła popierające aborcję.

- Hej, hej, hej aborcja jest ok! hej, hej, hej aborcja jest ok! Wolność, równość, aborcja na żądanie! Zadarliście z kobietami! Zadarliście z kobietami! - to okrzyki jakie były wznoszone przez dzieci podczas strajki kobiet.

- Przeproś matkę! Zdejmij mundur! Przeproś matkę! Zdejmij mundur! - krzyczała dziewczynka do policjantów.

To skrajna nieodpowiedzialność rodziców i organizatorów za młode pokolenie.

mp/twitter