Szok! Katarzyna Lubnauer chwali prezydenta Dudę

"To było dobre przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, pierwsze jego przemówienie w którym nie próbował odnosić się do wewnętrznej polityki bieżącej"-oceniła Lubnauer w radiowej "Jedynce". Szefowa Nowoczesnej wskazała ponadto, że dobrze, iż w przemówieniu głowy państwa znalazło się "odniesienie do imperialistycznych zapędów Rosji", Cóż, na imperialistyczne zapędy Rosji zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i prezydenci wywodzący się z tego ugrupowania, jak np. śp. Lech Kaczyński, zwracali uwagę -mówiąc kolokwialnie-"zanim to było modne". Dobrze, że opozycja wreszcie zaczęła to dostrzegać, zamiast z uporem maniaka "przyszywać" obecne władze do Putina.