SZOK! Hipokryzja PO. Trzaskowski pacyfikuje aktywistów

Można by powiedzieć, że PO próbuje wprowadzać "demokrację" w stylu iście niemieckim. Oni tam nawet dziennikarzom zabraniają mówić swobodnie.

Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby to były już rządy tego uzurpatora. Czy mielibyśmy kolejną akcję „widelec” i pałowanie kibiców? A może znów zaczęłyby się pojawiać prowokacje w stylu podpalenia budki przed rosyjską ambasadą itp.