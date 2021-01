Szok! 137 tys. EURO dla ,,Watchdog'' za zbieranie podpisów pod kandydaturą Rudzińskiej-Bluszcz na RPO

- Przedstawiciele Sieci Obywatelskiej - Watchdog Polska, którzy zbierali podpisy pod kandydaturą Zuzanny Rudzińskiej - Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich, mogą być zadowoleni. W ramach projektu „Aktywni Obywatele”, otrzymali od Fundacji Batorego ponad 137 tys. euro – czytamy na portalu wPolityce.pl.

Jak dalej pisze portal projekt „Watchdog” spodobał się fundacji, która jest wpierana przez Georga Sorosa i nosi nazwę „Od atomów do zorganizowanego ruchu na rzecz praworządności”. Jak się okazuje Watchdog także bardzo zaangażowany w promowanie Rudzińskiej-Bluszcz, która – co ciekawe - pierwsze kroki w działalności publicznej stawiała także w jednej z fundacji należących do Sorosa.

W ramach programu „Aktywni Obywatele” współfinansowana przez Georga Sorosa Fundacja „Batorego” udzieliła wsparcia w postaci przyznanych grantów na rzecz różnych fundacji i stowarzyszeń. Wśród nich znalazły się – co nie jest zaskoczeniem – organizacje wpierające działania środowisk LGBT i imigrantów.

mp/wpilityce.pl