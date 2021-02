Szłapka: Nie tankujemy na Orlenie! Internauta: Rozumu od ciebie pożyczał nie będę

Po tekście „Gazety Wyborczej” oczerniającym PKN Orlen oraz prezesa Daniela Obajtka na kolejnej fali kolejnego uniesienia postanowili popłynąć niektórzy przedstawiciele opozycji, a wśród nich poseł Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, który próbował rozpocząć akcję bojkotowania tankowania na stacjach Orlenu. Internauci jednak pokazali mu też drugą stronę tego medalu.

"Rozwój Orlenu za prezesury Daniela Obajtka jest rzeczywiście spektakularny. Koncern zarabia miliardy, inwestuje w nowe przestrzenie, wchodzi w nowe gałęzie rynku, a wszystko to w imię najlepiej rozumianego interesu narodowego. Przypomnijmy, że zysk Orlenu za 5 lat jest blisko 10-krotnie wyższy niż w okresie 8 lat rządów PO-PSL. Wynosi ponad 26 miliardów złotych" – pisze redaktor naczelna portalu wpolityce.pl Marzena Nykiel.



Tak więc za rok 2020 Orlen „odprowadził do budżetu tylko w 2020 roku, sięgnęła kwoty 33 mld zł”, a „dochody podatkowe wynoszą ok. 380 mld zł, oznacza to, że podatki Orlenu stanowią niemal 10 proc. wpływów” - czytamy dalej w tekście redaktor Nykiel.

Sukcesy Orlenu najwidoczniej spędzają niektórym politykom opozycji sen z powiek, doprowadzają do występowania zimnego potu na czole, a może nawet na plecach, a co poniektórych może nawet do palpitacji serca, szewskiej pasji i zachowują się tak, jakby się szaleju najedli.

Bojkot Orlenu to rzeczywiście chyba jeden z najgłupszych pomysłów, ana jaki można wpaść. Bo kto tego posłucha? To po pierwsze. A po drugie, jakiego – mówiąc slangiem młodzieżowym – obciachu można sobie narobić? Podobnie jak jakiś czas temu poseł tej samej opcji Krzysztof Brejza z „zamachem na jego życie” przy pomocy dwóch płonących toj-tojów pod jego domem. Jedna sprawa niezbyt pachnąca, a druga szalejem zalatująca...

Czy można zaprotestować głupiej? Czy istnieje bardziej idiotyczna i nieodpowiedzialna postawa polskiego parlamentarzysty, niż namawianie do napychania kieszeni zagranicznej konkurencji?- pyta też redaktor Nykiel.

- Pamiętajcie: nie tankujemy na Orlenie! - wezwał na Twitterze poseł KO Adam Szłapka.

Poniżej kilka wybranych odpowiedzi internautów.

To nie tankuj, Szłapka. Ale nie mów mi, co mam robić. Rozumu od ciebie pożyczał nie będę. — Autolikos (@Autolikos1) February 26, 2021

Panie Szłapka, jeśli to kampania Lukoil, to wypada oznaczyć?



"Działanie, zmierzające do wywołania wśród konsumentów wrażenia, że przekaz reklamowy jest informacją neutralną i przez to ukrycie promocyjnego charakteru kampanii reklamowej jest czynem nieuczciwej konkurencji" — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) February 26, 2021

pamiętamy. Wy tankujecie na wspierąjącym LGBT BP. Paliwo i tak z Płocka, ale niech wam będzie. — Prokurent (@Prokurent74) February 26, 2021

POLACY, w przeciwieństwie do opcji niemieckiej, tankują tylko na ORLENIE. 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 Nawet w Berlinie, tylko na ORLENIE. Tak tankują POLACY. — Elżbieta #BabiesLivesMatter (@27Elzbieta) February 26, 2021

Wlasnie zatankowalam na Orlen.

Dziękuję za przypomnienie gdzie tankować — Iwona 🇵🇱 #NieStrajkuje (@IwonaDudnie) February 26, 2021

