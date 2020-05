Szkocki biskup przeszedł na islam? ,,Uczestnicy międzywyznaniowej modlitwy stali się muzułmanami''

W modlitwie wziął udział m.in. szyicki imam dr Mohammad Ali Shomali, który odmówił 4 modlitwy w języku angielskim. Tymczasem drugi wyznawca islamu odmówił tzw. zikr (albo też inaczej: dhikr) – specjalne rozmyślanie oparte na Koranie. Na zakończenie uczestniczący biskup i katolicy odpowiedzieli „Amen”. Znawca tematyki islamskiej Robert Spencer zwrócił uwagę na fakt, że wyznawca islamu recytował muzułmańską modlitwę, podczas gdy biskup pozbawił swoją „specyficznie chrześcijańskiej treści”. Bp McGee pominął bowiem wszelkie nawiązania do Chrystusa i do Trójcy Świętej.

Rzecznik diecezji stwierdził, że udział biskupa McGee we wspólnej modlitwie z wyznawcami islamu jest kontynuacją dialogu międzywyznaniowego, który ma na celu „dążenie do promowania wzajemnego zrozumienia i szacunku”. Rzecznik zauważył też, że pytania co do sformułowań w islamskiej modlitwie należy skierować bezpośrednio do muzułmańskich uczestników wydarzenia. Jego zdaniem bp McGee realizuje też linię papieża Franciszka, który zalecał m.in. modlitwę za siebie nawzajem.