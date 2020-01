Szewach Weiss o o forum w Yad Vashem: Prezydent Andrzej Duda powinien mieć prawo głosu

- To mi się bardzo nie podoba. Prezydent Polski powinien mieć prawo głosu podczas konferencji, która odbywa się obecnie w Izraelu - mówił na antenie Polskiego Radia 24 były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

Szewach Weiss były przewodniczący Knesetu odniósł się do trwającego w Jerozolimie Światowego Forum Holokaustu. Według niego, "Światowe Forum Holokaustu jest poświęcone pamięci zamordowanych Żydów oraz wszystkich tych, którzy zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej".

- O tym nie można nie zapominać. Mam osobiste doświadczenie jak to wyglądało, ten strach, ten diabelski świat, ten reżim strachu, morderstwa, bandytów w mundurach. To jest ogólny cel tej konferencji - aby przypomnieć o tych strasznych czasach - zaznaczył.

- Drugi cel jest związany z przyszłością. Aby robić razem wszystko co możliwe, żeby to się nie powtórzyło, nigdy więcej. (...) Taka konferencja nie może być organizowana na podstawie teraźniejszej polityki - podkreślił były ambasador Izraela w Polsce.

- Andrzej Duda powinien mieć prawo głosu na tej konferencji. To mi się bardzo nie podobało, że prezydent Polski nie dostał tego przywileju. (...) Ta niemiecka machina śmierci - obóz Auschwitz - był na polskich ziemiach. Naród polski cierpiał okropnie - powiedział.

- Gdyby nie ogromne zwycięstwo nad armią Hitlera, w którym swój udział miała również armia radziecka, to dalsze rządy Hitlera spowodowałyby w dalszym ciągu - po Żydach - eksterminację polskiej ludności. Ta ziemia mu była potrzebna. Jego reżim systematycznie wymordowywałby Polaków - mówił.

- Organizatorzy wiedzieli, że jak Putin będzie przemawiał tak jak to robił ostatnio, to prezydent Polski by odpowiedział. A Andrzej Duda umie odpowiedzieć. A wtedy cała konferencja byłaby związana z konfliktem politycznym, a nie żałobą nad tragicznie zamordowanymi - stwierdził Weiss