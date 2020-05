Szerszenie, które mogą zabić w USA

JS 5.5.20 13:55

Pracowałem w angielskim dużym magazynie. Było to zimą. Z klatki z zebranymi produktami wyleciała wielka osa. Ponieważ niemrawo latała trzepnąłem ją i zabrałem. Owad miał jak pamiętam ok. 6 cm długości. Żył jeszcze wiele dni. Sprawdzałem w necie co to było i żaden szerszeń nie pasował pod względem wzorków pasków. Takie szerszenie żyją tylko w Azji a teraz mają latać w Europie ? Żądło miał nadzwyczaj krótkie bo ok. 5 mm, jak pamiętam.

Pozdrawiam