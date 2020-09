Szefernaker do Kierwińskiego: ,,Cały tydzień kibicowaliśmy panu Tomczykowi''

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker z PiS był gościem w programie "Śniadanie w Polsat News". Mówił m.in. na temat ostatnich zmian w Platformie Obywatelskiej.

W trakcie programu Marcin Kierwiński z PO powiedział na temat podpisania nowej uowy koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy:

- Porozumiały się gangi, które rozkradają Polskę

W odpowiedzi Szefernaker powiedział:

- Z punktu widzenia debaty publicznej opozycja w ogóle nie rozmawia o tym, jak Polakom powinno się żyć lepiej, co zrobić. My ten program realizujemy i cieszę się, że Polacy to docenili, wybrali program PiS. Musimy teraz zrobić wszystko, żeby Polaków w tej kwestii nie zawieść

Odniósł się także do ostatnich zmian w składzie klubu politycznego Platformy Obywatelskiej:

- Muszę zdradzić pewną tajemnicę Zjednoczonej Prawicy. Nie chciałem tego robić, ale muszę. Pan Kierwiński mnie w tej chwili do tego wywołał. Wie pan co? Cały tydzień panu Cezaremu Tomczykowi kibicowaliśmy, żeby został szefem klubu PO i jesteśmy szczęśliwi z tego powodu

Szefernaker stwierdził też, że Tomczyk jest „twarzą rządu Ewy Kopacz”, a teraz będzie też twarzą Platformy po kolejnych zmianach.

Dodał też:

- Jeśli twarz rządu Kopacz ma być nową jakością w polityce… Cicho trzymaliśmy kciuki za pana Tomczyka i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, że człowiek, który w ramach przymusowej relokacji chciał ściągnąć do Polski niezliczoną liczbę uchodźców, dziś jest nową twarzą PO.

mp/polsat news