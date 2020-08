Szef WHO: Pandemia skończy się w ciągu… dwóch lat

Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził dziś, że ma nadzieję, iż pandemia koronawirusa skończy się w przeciągu dwóch lat. Przypomniał, że dwa lata właśnie trwała epidemia hiszpanki sprzed stu lat. Zaznaczył przy tym jednak, że obecnie dysponujemy skutecznymi narzędziami walki z koronawirusem.

Obecnie zdaniem szefa WHO koronawirus rozprzestrzenia się znacznie bardziej, ponieważ ludzie podróżują. Przekonywał jednak, że „mamy technologię i wiedzę, by ją powstrzymać”.

Epidemiolog WHO Maria Van Kerkhove informowała natomiast, że należy przeprowadzić więcej badań w celu ustalenia znaczenia, jakie mają mutacje koronawirusa. Został do tego powołany już specjalny zespół WHO.

Dotychczas, zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez agencję Reutera, na świecie odnotowano ponad 22,81 mln zakażeń koronawirusem, a 793 382 osoby wskutek zakażenia zmarły. W Polsce obecny bilans pandemii to 60 281 potwierdzonych zakażeń i 1 938 zgonów.

kak/PAP, interia.pl, Twitter