Szef TAI: Ziemkiewicz pracuje w mediach branży futrzarskiej. To konflikt interesów

Szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Jarosław Olechowski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl mówił o przyczynach zawieszenia w prowadzeniu programów TVP redaktora Rafała Ziemkiewicza. Jak się okazuje problemem zawieszenia Ziemkiewicza jest konflikt interesów.

Problemem w tym konkretnym przypadku jest jednak konflikt interesów, jaki zauważamy w przypadku Ziemkiewicza. Pracuje on bowiem w mediach należących do branży futrzarskiej – stwierdził Olechowski.

Dodał też:

- Rafał Ziemkiewicz jest publicystą, ma prawo prezentowania na antenie swoich opinii, także krytycznych. Nikt nigdy tego nie negował, ani nie robi z tego problemu. Krzywdzącym jest dla nas twierdzenie, że właśnie za to został zawieszony

Szef TAI dodał też, że zawieszenie Ziemkiewicza wynika z faktu, że nie ma pewności, czy występując w TVP prezentuje on poglądy własne czy branży futrzarskiej, do której należą inne media współpracujące z Ziemkiewiczem lub do tej branży należące. Olechowski zaznacza, że po wyjaśnieniu zależności i usunięciu przyczyny, jaką jest konflikt interesów, Ziemkiewicz będzie mógł wrócić do współpracy z TVP.

mp/wirtualnemedia.pl