Szef ,,Solidarności'' ostrzega premiera przed protestami ,,jakich w Polsce nie widziano od lat''

„Proponowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działania, dążące do wydzielenia wszystkich aktywów węglowych z koncernów energetycznych, przy braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, doprowadziły w Grupie TAURON do sytuacji kryzysowej” – pisze w liście do premiera szef „Solidarności”.

We wszystkich spółkach grupy trwają obecnie spory zbiorowe, partnerzy społeczni alarmują z kolei, że brak dialogu doprowadzi do ogromnych protestów.

We wspomnianym liście Piotr Duda stwierdził, że nie przekazano stronie społecznej podstawowych informacji na temat transformacji polskiej energetyki i ochronie miejsc pracy.

Dalej Duda dodał:

„Spory te weszły już w fazę mediacji, ale postawa poszczególnych zarządów Grupy oraz urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych dają pewność, że w Grupie tej czeka nas ostry konflikt społeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu lat”.

Zaapelował również do premiera o pilne spotkanie z liderami „Solidarności” z Grupy TAURON, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, a także Zarządów Regionów na terenie których działają spółki. Ostrzegł premiera przed „zdecydowanymi działaniami”, jakie ma podjąć NSZZ „Solidarność”, jeśli dojdzie do próby narzucenia „[…] nieakceptowanych społecznie rozwiązań w obszarze transformacji sektora energetycznego”.

dam/Tysol.pl,Fronda.pl