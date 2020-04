Szef Ryanair: Wkrótce będziemy latać w Europie jak zwykle

czy warto było dla nich ryzykować życiem? 18.4.20 15:36



- "Teraz jestem przedstawicielem angielskiej firmy w Polsce." -



Is this a part of the "work description"?

1) Ja OBOJĘTNY tylko zadzieram kiece sr*ć po forum lecę!



░░░░░░░░░░░█▀▀░░█░░░░░░

░░░░░░▄▀▀▀▀░░░░░█▄▄░░░░

░░░░░░█░█░░░░░░░░░░▐░░░

░░░░░░▐▐░░░░░░░░░▄░▐░░░

░░░░░░█░░░░░░░░▄▀▀░▐░░░

░░░░▄▀░░░░░░░░▐░▄▄▀░░░░

░░▄▀░░░▐░░░░░█▄▀░▐░░░░░

░░█░░░▐░░░░░░░░▄░█░░░░░

░░░█▄░░▀▄░░░░▄▀▐░█░░░░░

░░░█▐▀▀▀░▀▀▀▀░░▐░█░░░░░

░░▐█▐▄░░░░░░░░░▐░█▄▄░░░

░░░▀▀▄░░░░░░░░▄▐▄▄▄▀░░░



2) Daily work preparation:

Właśnie wydalam ostatnie szare komórki.