Szef Ryanair: Tanie linie chcą pozostać tanie

Ciekawy 23.4.20 9:01

Nagle się okazało, że ksiądz ani budynek kościoła nie są nam niezbędnie potrzebne do zbawienia – mówi ks. Adam Boniecki w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego”.



Rozmowa Anny Goc z ks. Adamem Bonieckim, która ukazała się w najnowszym „Tygodniku Powszechnym”, dotyczy między innymi zmian, jakie mogą zajść w kościelnej mentalności za sprawą pandemii. Duchowny zauważa, że „przez stulecia Kościół koncentrował się na budowaniu fasady. Byliśmy tym tak pochłonięci, że fasada stała się celem działalności księży. Tylko że ksiądz nie jest po to, żeby budować kościoły – budynki. Wywodzący się od Chrystusa Kościół w ogóle nie jest po to, żeby go budować. Kościół – budynek, jest po to, żeby gromadzić ludzi”.