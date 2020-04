Szef ONZ: Recesja może spowodować śmierć setek tysięcy dzieci!

18.4.20 10:20

a od kiedy ONZ troszczy się o dzieci?



ONZ razem z Billem Gates wraz z iluminatami uczestniczy w procederze aborcji na cały świecie,

przyjęli program depopulacji ludzi?





Motto ONZ: Wracajcie szybko do pracy pod warunkiem, że zaszczepicie się!



"Powszechne szczepienia, i jeszcze raz szczepienia, ich celem jest aby 7 mld ludzi dostało tą szczepionkę, pomyślcie nad tym, nawet jeśli to oznacza rozbicie amerykańskiej i światowej ekonomii i będzie to kosztować od 4 do 7 bilionów dolarów, to nie ma znaczenia, przy zysku 10 bilionów za rok,



ONI to zrobią, ta polityka utrzymywana jest przez ludzi, którzy uprawiają fałsz, wiedzą co jest dobre ale promują naukę, że trzeba wszystkich zaszczepić...



patrz, gdzie podążają pieniądze ….." dr Shiva



https://youtu.be/IHgnZjGDV0E?t=399