Szef MSZ: Polska wzywa Rosję do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy

"Od siedmiu lat Krym i Donbas pozostają pod rosyjską okupacją. Polska stoi po stronie ofiar i wzywa Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego, do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz do zadośćuczynienia za naruszenia praw człowieka na okupowanych terytoriach" – czytamy we wpisie zamieszczonym na Twitterze przez szefa polskiego MSZ prof. Zbigniewa Rau. Komunikat tej samej treści został też opublikowany w języku ukraińskim.

Wpis nawiązuje do 7. rocznicy rozpoczęcia aneksji Krymu przez Rosję, a stanowisko polskiego MSZ w tej kwestii od samego początku jest jasne.

Rosja 20 lutego 2014 roku rozpoczęła akcja zbrojna, której celem było przejęcie Krymu, do którego aneksji doszło z użyciem siły zbrojnej przez Federację Rosyjską. Nastąpiło to z naruszeniem suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności politycznej Ukrainy.

For 7 years #Crimea and #Donbas have remained under Russian occupation. Poland stands by the victims and urges Russia to comply with international law, to restore territorial integrity of Ukraine and to compensate for human rights abuses on the occupied territories. @DmytroKuleba