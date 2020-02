Szef MSZ Jacek Czaputowicz: Wizyta Macrona w Polsce to przełom

Katolicka Kretynizacja Polski 2.2.20 13:35

Panie Prezydencie Francji ale po co będziesz Pan tracił swój czas? tu nie ma z kim rozmawiać! "nasz" prezydent to głupkowaty chłoptaś na posyłki a PiSi rząd to debilki na krótkiej smyczy pokurczonego prezesiny!