Szef MON zapowiada duże ruchy wojsk w kwietniu i maju

Dumi 9.2.20 10:55

Życzę Polsce i Polakom model armii 100-150 tyś zawodowych + minimum 300 tyś WOT czyli obrona totalna najpierw. Priorytety zakupu nowego sprzętu dla armii wystarczy zmienić na korzyść rozwoju POLSKIEGO PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO co daje nowe miejsca pracy, przychody, które można wydać na opracowanie nowych produktów, unowocześnienie, rozwój. Kolejność: 1. To dałoby polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu olbrzymie zamówienia od munduru,przez wyposażenie po broń palną. Jednocześnie realizacja programu MUSTANG, zakup rosomaków z nowymi wieżami,przystąpenie do programu Leonardo w opracowaniu myśliwca VI generacji oraz śmigłowca szturmowego (Polska otrzymała zaproszenie do udziału). 2. Zakup kolejnego NDR, rozpoznania (drony średniego zasięgu oraz mikrosatelita),sfiannsowanie i opracowanie Pioruna 2. 3. Narew od MBDA, modernizacja Ślązaka do wersji z rakietami camm, camm ER. 4. Zakup Borsuka, wdrożenie PUSTELNIKA oraz innej przeciwpancernej przenośnej broni. Tyle PiS mógłby zdążyć zrobić przez 4 lata swej kadencji. A wiele programów jeszcze czeka w kolejce(Wisłą II, Orka,Miecznik,Murena, Szpony Harpii,etc...). Niestety obecnie PiS zaciągnął hamulec ręczny poprzez zakup F35 co spowodowało KUMULACJE wydatków i wiele programów ulegnie kolejnym opóźnieniom z powodu niewydolności budżetu obronnego. Czeka nas kreatywna księgowość, obiecanki i faszerowanie info w jakich to sojuszach nie jesteśmy. Przypominam, że sojusz to DODATEK do systemu obronnego naszego kraju a nie fundament... Nie zapominajmy o tym. Sytuacje może zmienić przyspieszenie finasowania armii 2,5% już od 2024 roku o czym wspominał PAD. To możliwe bo mamy rok wyborczy a taki news mógłby PAD zapewnić wygraną w cuglach. Zobaczymy.