Szef MON w piątek podpisze umowę zakupu F-35. Znamy cenę

Leszek 27.1.20 14:09

Fajne zabawki dla mlodszych kolegow z Deblina .



Niestety drogie i bezpieczenstwa nie poprawia.



Dlaczego nie zaopatrza Polakow w bron , ktora bedzie w domu.



To takie proste rozwiazanie.



Mozemy sie dozucic do takiego zakupu.



To dobre dla odstraszenia potencjalnych bandytow.